Courtrai prend la place d'Amsterdam, sans licence, pour la prochaine saison de BNXT League

Courtrai, champion de Top Division I, le deuxième niveau en Belgique, a bien reçu sa licence pour la prochaine saison et sera la 11e équipe belge en lice dans la BNXT League, contre 9 équipe néerlandaises. Après un premier examen qui avait déjà vu les 11 clubs belges recevoir leur licence en mai dernier, l'Aris Leuuwarden et l'Apollo Amsterdam avaient été avertis par la ligue, qui leur demandaient de compléter leur dossier. La disparition de l'Aris Leeuwarden qui a suivi a permis la création de LWD Basket, qui tient en lieu et place de l'ancien club de la même ville.

Les onze équipes belges en lice la saison prochaine sont donc Alost, Mons, le Brussels, Ostende, Limburg United, Malines, Liège, Charleroi, Louvain, Anvers et Courtrai. Les équipes néerlandaises sont Leiden, Den Bosch, Den Helder, Groningue, Bemmel, Rotterdam, Zwolle, Limburg et la nouvelle mouture de Leeuwarden.