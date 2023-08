Dario Gjergja juge "important" de bien prester au tournoi de pré-qualification olympique

"La Croatie est une équipe bien équilibrée, avec des joueurs ayant de l'expérience en NBA et en Euroligue, c'est le favori du groupe", a présenté Dario Gjergja samedi à l'Agence BELGA. "La Suède a une équipe qui mélange expérience et jeunes talents. Les Pays-Bas sont un peu comme nous avec des jeunes qui essaient d'élever leur niveau. C'est très bien pour nous d'avoir ces trois matches, quatre j'espère. C'est une bonne expérience en vue des prochaines fenêtres internationales, c'est important pour nous. L'objectif est d'aller en finale et d'essayer de se qualifier, même si ce n'est pas réaliste de dire ça", a ajouté le sélectionneur belge qui a rempilé pour deux ans et désormais épaulé par deux nouveaux adjoints Kristof Michiels et Raymond Westphalen.

Les Belges doivent terminer aux deux premières places pour aller en demi-finales contre un qualifié de l'autre poule (Turquie, Ukraine, Bulgarie et Islande). Seul le vainqueur rejoint les tournois de qualifications.