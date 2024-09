Départs ratés pour Thomas Detry et Matthis Besard à l'Irish Open

Après un premier tour réalisé en 74 coups, Thomas Detry n'a pas fait mieux qu'une 101e place partagée jeudi, lors de l'Irish Open, épreuve dotée de 6 millions de dollars qui se dispute sur le parcours du Royal County Down, à Newcastle, en Irlande du Nord.

Le Bruxellois de 32 ans, qui a pris quelques semaines de repos après les Jeux Olympiques de Paris et le tournoi final du championnat de la PGA aux États-Unis, la FedEx Cup, a d'abord semblé se frayer un chemin vers le top 10 jeudi en Irlande.

Detry, qui a pris le départ sur la deuxième moitié du parcours, au trou numéro neuf, a réussi cinq birdies sur ses 14 premiers trous, contre trois bogeys. Sur les trous sept et huit, les choses se sont cependant gâtées avec un bogey et un quadruple bogey sur le huitième trou, un par 4, où il s'est retrouvé en difficulté. Avec sa carte de 74, il compte huit coups de plus que l'Anglais Todd Clements, qui est seul en tête.