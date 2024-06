Dylan Borlée: "Trois finalistes belges sur 400m à Rome, c'est possible"

Cinquième et seul Belge en finale du 400m à l'Euro de Munich il y a deux ans, Dylan Borlée arrive à l'Euro de Rome en tant que troisième performeur noir-jaune-rouge de l'année. Mais ce n'est plus derrière ses deux grands frères, Kevin et "Jo", tous deux absents à la suite de blessures: cette année, Alexander Doom (44.44) et Jonathan Sacoor (45.27) ont devancé ses 45.64.

"Ces performances, cela met en confiance en vue du relais. On a une équipe pour gagner (avec les Tornados, ndlr) aussi avec les résultats de Robin (Vanderbemden) et de Florent (Mabille)."

Sur le plan personnel, le cadet des Borlée arrive très motivé. "J'ai fait 5e à Munich, donc je veux faire mieux. J'ai hâte d'en découdre. Je suis en bonne forme. J'ai eu une bonne année d'entraînement. L'objectif à l'Euro est de bien me sentir et j'aimerais faire les minimas (pour les Jeux, soit 45.00). Je ne me mets pas pression. Je veux aller vite et ne pas avoir de regret. On peut avoir trois Belges en finale (ce qui serait une première, ndlr). Pouvoir le dire montre le niveau du 400m en Belgique."

"Rome est une étape pour les Jeux", souligne comme beaucoup d'autres Dylan Borlée qui sera présent à Paris au moins avec les Tornados. Il pourrait même, sans réaliser les minimas, disputer l'individuel via le ranking "Road to Paris."

"On est encore à deux mois des Jeux. Je verrai mon programme en fonction de ce que je réaliserai ici (s'il obtient sa qualification olympique et sa position au ranking). La récupération sera très importante."