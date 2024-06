Elaine Thompson-Herah ne défendra pas son titre sur 200 m à Paris

La sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah ne défendra pas sa couronne sur 200 m aux prochains Jeux Olympiques de Paris. La double tenante du titre olympique sur 100 m et 200 m a choisi de bouder la seconde distance, comme l'a révélé la liste des inscrits des courses de sélection en Jamaïque, publiée lundi.

La sprinteuse de 31 ans avait réussi deux doublés olympiques sur 100 et 200, à Rio 2016 et à Tokyo 2020. Au Japon, elle avait ajouté la médaille d'or sur 4x100 m à son palmarès.

Les championnats nationaux jamaïcains, prévues du 27 au 30 juin à Kingston, constituent également les qualifications nationales pour les prochains Jeux Olympiques. Thompson-Herah ne s'est inscrite que sur 100 m, et elle ne pourra donc pas concourir sur 200 m à Paris.

Cela fait cependant près d'un an qu'Elaine Thompson-Herah n'a plus couru sur 200 m. Le 9 juin dernier, elle a terminé dernière du 100 m au meeting de New York, en 11.48. La Jamaïcaine avait dû être escortée pour quitter la piste vraisemblablement blessée.

"J'ai senti quelque chose d'inconfortable quand j'ai voulu accélérer. J'ai voulu continuer, mais ça s'est aggravé", avait-elle ensuite écrit sur Instagram. "J'attends l'avis d'un professionnel pour passer à l'étape suivante".

Les épreuves d'athlétisme des prochains JO s'étaleront du 1er au 11 août au Stade de France à Paris.