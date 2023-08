Emile Rousseaux relève le niveau de l'équipe de France depuis quatre ans

L'Euro se déroule de mardi au 3 septembre dans quatre pays, en Belgique (à Gand et Bruxelles), en Italie, en Allemagne et en Estonie. Le coach belge a fait tourner son effectif après un début d'été chargé avec la Golden League fin juin-début juillet et la Challenger Cup.

La France jouera ensuite vendredi contre l'Espagne, dimanche contre la Finlande, le 21 août contre la Slovaquie et le 22 contre les Pays-Bas. Les quatre premiers de chaque groupe disputeront les huitièmes de finale, à partir du 26 août.

"Je regrette de ne pas avoir pris l'équipe deux ans plus tôt. Mais le niveau atteint et la victoire en Challenger Cup, c'est quand même improbable, par rapport à quand on a commencé en 2018", a confié Emile Rousseaux au Parisien. "A un an des Jeux, c'est absolument merveilleux. C'est une expérience à long terme nécessaire pour les filles. Mais à court terme attention, on n'a pas vraiment appris à se confronter à autant d'équipes aussi fortes. On va participer à l'Euro puis à la Ligue des Nations. J'espère qu'on va s'adapter le plus vite possible".