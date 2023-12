Emma Meesseman et le Fenerbahce poursuivent leur sans-faute

Le Fenerbahce Istanbul et son intérieure star Emma Meesseman se sont imposées 64-88 à Valence (Espagne) ce mardi à l'occasion de la rencontre comptant pour la huitième journée des phases de poules de l'Euroligue féminine. Avec ce succès en déplacement, les tenantes du titre restent invaincues et confortent leur première place au classement provisoire du groupe A avec 16 points en 8 matches. Toutes les autres rencontres des deux groupes se disputeront ce mercredi 6 décembre.

A Valence, qui restait sur trois défaites consécutives, Emma Meesseman et ses coéquipières ont d'emblée pris leurs distances pour mener 10-25 à l'issue du premier quart. Sous l'impulsion conjuguée de Meesseman (25 points) et de Natasha Howard (20 points), les Turques ont ensuite encore augmenté leur avance dans le second acte pour mener 26-47 au repos.

Face à un collectif huilé (27 passes décisives pour 8 pertes de balle seulement), Alba Torrens (8 points) et ses équipières espagnoles ont tout au plus réussi à limiter l'écart en seconde période.