Emma Meesseman tournée déjà vers dimanche: "notre rêve est toujours une médaille"

Emma Meesseman aura aussi inscrit un panier à 3 points, décisif, à 4 secondes de la fin du temps règlementaire qui envoyait la Belgique et la France en prolongation (66-66).

"On a trop joué au yoyo", a regretté Emma Meesseman qui aura empilé encore 19 points et pris 14 rebonds pour 6 assists en 40 minutes de jeu. Les deux équipes auront eu chacun de gros moments forts dans la rencontre. D'un 19 à 1 partiel pour la France, la Belgique a répondu avec un 2-28 avant de voir les deux pays se tenir au coude à coude.

"Nous n'avons pas réussi à maintenir nos moments forts. Chaque point dans ce match était important, comme chaque rebond, comme chaque ballon. La concentration aussi était importante. Cela s'est joué sur des détails. C'est le basket", a constaté l'intérieure flandrienne. "Le point positif qu'il reste encore ici est que nous avons une autre chance d'aller chercher une médaille. C'est toujours notre rêve, ce sera une autre couleur, mais une médaille reste une médaille. On a une chance de rendre encore la Belgique fière de nous et on va tout faire pour la saisir".

Les Belges devront se remobiliser contre l'Australie pour la 3e place dimanche. "On sera prêtes", a assuré encore Emma Meesseman. Les Etats-Unis, à la recherche d'une 8e médaille d'or consécutive, et la France, disputeront la finale à 15h30.