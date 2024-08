Emma Plasschaert satisfaite de sa journée "malgré quelques points perdus ici et là"

Emma Plasschaert est remontée en 5e position après huit régates en ILCA 6 (dériveur femmes) aux Jeux Olympiques de Paris. L'Ostendaise de 30 ans a terminé 8e et 7e lors des 7e et 8e régates qualificatives disputées dimanche dans la Marina de Marseille, qui accueille les épreuves de voile.

"J'ai connu 2 bons départ et au final je suis assez satisfaite aussi des deux résultats. J'ai néanmoins laissé échapper quelques points ici et là néanmoins, ce qui est dommage. Comme dans la 1re série où on est parti du mauvais côté. Mais c'est comme ça à Marseille, c'est un peu du 'donnant-donnant'."

La double championne du monde, 4e des derniers JO de Tokyo pointe à 3 points de l'Italienne Chiara Benini Floriani, 4e, et 8 unités de la Suissesse Maud Jayet, 3e. "Oui, le classement se resserre en tête. On va essayer demain de refaire la même chose et on verra où on en est."

La tête du classement provisoire après 8 manches est toujours occupée par la multiple médaillée olympique et mondiale, la Néerlandaise Marit Bouwmeester (19 points), devant la Danoise Anne-Marie Rindom, la championne olympique sortante (47 pts). Deux régates sont encore au programme des skippeuses lundi avant la course aux médailles de mardi qui rassemble les dix premières et où les points sont doublés.