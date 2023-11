Eupen éliminé au 3e tour par Skopje

Après s'être incliné à domicile lors de la manche aller du troisième tour de l'European Cup féminine de handball face à Skopje, Eupen a connu le même sort lors du retour sur un score plus sévère 48-36, mais les Belges ont le mérite d'avoir fait douter des Macédoniennes physiquement plus affutées.

La première mi-temps a été jouée à nouveau sur un rythme d'enfer, durant laquelle pas moins de 42 buts ont, comme à l'aller, été inscrits. C'est l'équipe locale qui aura l'avantage en rentrant aux vestiaires 22-20, mais il est clair que les Belges ont retenu les leçons de la manche initiale et ont commis moins fautes techniques, le rendement aux shots restant acceptable, 63% contre 71% à Skopje. Les Macédoniennes ne compteront jamais plus de trois buts d'avance, Eupen se payant le luxe de mener au score de la 5e à la 11e minute avant de marquer le pas et reviendra trois fois au score durant le second quart d'heure pour ne laisser filer Skopje que dans la dernière minute de la période initiale.

Revenues à 24-24 à la 34e minute de jeu, l'attaque des germanophones s'est enrayée durant six longues minutes permettant ainsi à Skopje de creuser progressivement un écart qui atteindra 12 unités au coup de sifflet final (48-36). Les Eupenoises ont craqué physiquement, commettant aussi en seconde période trois fois plus de fautes techniques que l'adversaire (4 pour Skopje contre 13 pour Eupen)