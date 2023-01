Euro de patinage artistique - Ruben Blommaert finit 4e en couple

(Belga) Ruben Blommaert, qui patine pour l'Allemagne, et sa partenaire Alisa Efimova ont fini au pied du podium, à la 4e place, de l'épreuve de couples des championnats d'Europe de patinage artistique, jeudi soir à Espoo, en Finlande.

Troisièmes après le programme court, ils ont cédé une place après le programme court. Ils terminent avec un total de 173,66 points. Le titre est revenu au couple italien formé par Sara Conti et Niccolo Macii (195,13). Leurs compatriotes Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini ont pris la deuxième place (186,96). La 3e marche du podium est revenue au duo allemand Annika Hocke et Ronald Kunkel (184,26). Né et élevé à Bruges, Blommaert patine pour l'Allemagne depuis des années. Avec des partenaires différentes, le patineur de 30 ans avait pris la 8e place avec des partenaires différentes aux championnats d'Europe en 2016 (avec Mari Vartmann) et 2018 (Annika Hocke), ses meilleurs résultats avant ce jeudi. (Belga)