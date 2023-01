EuroCoupe féminine - Castors Braine s'incline sur le fil face à Angers en match aller des 8es de finale

(Belga) Castors Braine s'est incliné d'un point 61 à 62 face aux Françaises d'Angers en match aller des 8es de finale de l'EuroCoupe de basket féminin mercredi à Braine.

Les Brainoises ont mené une bonne partie du match avant de voir les Angévines recoller en fin de rencontre pour s'imposer d'une unité. L'Hispano-sénégalaise Toch Sarr et l'Ukrainienne Miriam Uro-Nile ont terminé la rencontre avec 12 unités chacune côté brainois, alors que l'Américaine Jessica Lindstrom a capté 12 rebonds. Pour Angers, la Française Kekelly Elenga et l'Américaine Alexis Peterson ont planté chacune 18 points. Le match retour est prévu le 1er février à Angers. Le vainqueur rencontrera en quarts de finale le gagnant du match entre LDLC Asvel, le club lyonnais de Julie Allemand, et les Roumaines de Sepsi-SIC où évolue l'intérieure bruxelloise Betty Mununga. (Belga)