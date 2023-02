Euroligue féminine - Kangoeroes Malines va gagner à Basket Landes pour quitter la dernière place de son groupe

(Belga) Kangoeroes Malines s'est imposé à Basket Landes 68-78 (mi-temps: 31-38) pour le compte de la 12e journée de l'Euroligue féminine de basket dans le groupe B mercredi en France. L'équipe d'Arvid Diels cède la lanterne rouge au classement à son adversaire du jour

Virtuellement déjà éliminées de la course aux quarts de finale, les Malinoises, pour leur première saison en Euroligue, ont réussi à engranger un second succès conquis au forceps avec notamment 20 points et 8 rebonds de son intérieure Chilienne Zia Morrison, 19 points de sa meneuse française Lisa Berkani et 11 points, 6 rebonds, 6 passes décisives de l'Américaine Morgan Bertsch Dans une rencontre très tendue où la coach de Basket Landes a été exclue peu avant la demi-heure, Kangoeroes menait alors encore de 15 unités. Les Françaises sont revenues à égalité, mais dans les derniers instants, Kangoeroes Malines a repris une avance de 10 points. Battues de cinq points en Belgique (71-76) par Basket Landes, Kangoeroes est ainsi positif à l'average sur les Françaises. Les deux formations comptent deux victoires chacune. Les quatre premiers de chacun des deux groupes rejoignent les quarts de finale. Contrairement aux années précédentes, les 5e et 6e de groupe ne sont plus reversés en EuroCoupe, mais sont éliminés. Kangoeroes Malines reçoit les Italiennes de Schio (et Kim Mestdagh) le 23 février après la fenêtre internationale, et va à Mersin en Turquie le 1er mars pour ses deux derniers matches. (Belga)