Fenerbahce et Emma Meesseman encore plus dominateurs

Le club turc d'Emma Meesseman a battu les Espagnoles, déforcées qui plus est, 93 à 61 pour le compte de la 13e journée de la phase de poules. C'était déjà 21 à 8 après le premier quart temps.

Emma Meesseman a terminé la rencontre avec 12 points au compteur (6/9 à mi-distance), 5 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes de jeu.

Fenerbahce s'est encore renforcé avec la venue de l'Américano-hongroise Courtney Vandersloot (11 points, 12 assists et 5 rebonds en 28 minutes mercredi pour son premier match).

L'une des meilleures meneuses du monde a côtoyé l'intérieure flandrienne à Chicago Sky et surtout à Ekaterinbourg. Avec Breanna Stewart, la meilleure joueuse du monde, Vandersloot et Meesseman, Fenernbahce a recomposé le trio qui a fait les beaux jours en Russie et remporté l'Euroligue.