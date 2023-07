Fleur Verdonck en bronze sur 200m libre

Verdonck, 17 ans, a nagé en 1:59.30 en finale, améliorant son record personnel qui était de 1:59.79. Elle n'a été devancée que par deux Hongroises, Nikolett Padar, titrée en 1:57.59, et Lilla Abraham, deuxième en 1:59.29. Verdonck, pensionnaire du ZN, offre une première médaille à la délégation belge dans cet Euro.

En matinée, Verdonck, Noah Verreth, Leo Verschooten et Laure Durez avaient manqué de peu une place en finale du relais 4x100m libre mixte. Le quatuor belge avait réalisé le 9e temps des séries (3:35.87) alors que seules les huit meilleures nations (sur 19) accédaient à la finale. La huitième et dernière qualifiée, l'Espagne, a été plus rapide que les Belges pour 30/100e.