Flore de Winne et Larissa Pauluis mardi en dressage, Domien Michiels en action le 2e jour

Flore de Winne, en selle sur Flynn, dans le groupe B et Larissa Pauluis, sur Flambeau, dans le groupe C, devront présenter leur épreuve mardi.

Trois groupes sont au menu par jour. Les deux premiers de chaque groupe et les six meilleurs résultats ensuite se qualifient en individuel et qualifient leur pays.

Les groupes ont été formés suivant le classement mondial et en principe les meilleurs cavaliers sont au programme de la deuxième journée. Ces derniers ont l'avantage aussi de connaître plus de résultats que leurs concurrents.

Le 4 août, ce sera la "finale" individuelle dans le GP freestyle en musique entre les 18 meilleurs cavaliers des qualifications.

Le premier objectif de la Belgique est de passer les qualifications et d'être parmi les dix pays à disputer le Grand Prix Spécial par équipe, avec l'ambition d'un top 8.

Le format de Tokyo, avec trois cavaliers (et non quatre avec le moins résultat non comptabilisé), est reconduit et ouvre encore plus de perspectives pour les nations, dont la Belgique, situées juste derrière les ténors.