Florine Gaspard: "Je dois me rendre compte que je suis peut-être meilleure en crawl"

Gaspard ne veut pas faire de grandes déclarations sur ses ambitions. "Ce sont mes premiers Jeux, donc je peux déjà être contente de pouvoir nager en individuel", a-t-elle signalé. "La plupart des nageurs débutent en relais. Je n'ai pas un objectif concret, mais je suis en forme, donc je suis confiante."

Gaspard visait une qualification sur 100m brasse, mais cela n'a pas réussi. "J'étais d'abord un peu frustrée, mais ce n'est probablement pas plus mal que je puisse me concentrer sur une seule discipline", a indiqué la détentrice du record de Belgique du 50m libre. "Ces dernières semaines, je me suis efforcée de ne pas respirer pendant la course, car j'ai constaté que la plupart des athlètes du top terminent la course sans respirer."