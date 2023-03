Frédéric Caudron et Eddy Leppens remportent leur premier match en Corée du Sud

Après avoir perdu le premier set 13-15 face au Sud-Crréen Jung Gyeong-seop (PBA-23)., Leppens (PBA-10) a aligné les trois suivants 15-6, 15-5 et 15-14. Le citoyen de Neerpelt a réalisé une moyenne de 1.933 par coup.

Caudron (PBA-1), le tenant du titre, a également perdu son premier set 14-15 face au Sud-Coréen Kim Jong-won (PBA-29). Tour comme Leppens, "The Extraterrestrial" a remporté les trois suivants 15-6, 15-12 et 15-10. Caudron a signé une moyenne de 1.967 par coup et a réalisé des séries de huit, six et neuf points.

La deuxième des trois matchs de groupe sont programmées samedi. Les deux premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale.