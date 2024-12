Gala du sport 2024: découvrez les nommés pour le Sportif et la Sportive de l'année et donnez-nous votre avis

L'athlète Bashir Abdi, le cycliste Remco Evenepoel et le pilote de rallye Thierry Neuville sont nommés pour le titre de Sportif de l'année. Chez les femmes, la cycliste Lotte Kopecky et les athlètes Nafi Thiam et Noor Vidts sont en lice pour le titre, a annoncé mardi matin Sportspress, l'Association professionnelle belge des journalistes sportifs.

Et vous, pour qui voteriez-vous ?

