Gilles Thomas 3e du Grand Prix à Madrid

Barragiste avec huit autres couples, Gilles Thomas a réussi un second sans-faute (0-47.89) et n'était devancé au temps que par Christian Kukuk, en selle sur Checker 47 (0-45.85) et par le Néerlandais Maikel van der Vleuten, 3e avec Beauville (0-46.78). Quatre combinaisons ont réussi un 2e parcours parfait dans ce barème A 1m60.

Côté belge encore, Wilm Vermeir avec Iq a terminé 13e faisant tomber une barre lors de son passage (4-75.27). Nicola Philippaerts (Moya) est 26e (8-75.21) et Jérôme Guéry, qui montait Careca LS Elite, a fini 28e (8-75.69). Niels Bruynseels (Origi) est 31e (8-77.38) et Pieter Devos (Nascar), 33e (16-75.09).