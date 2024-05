Hand: Nikola Karabatic, l'adieu à l'Europe

Avant le match retour, perdu (32-31) par les Parisiens comme l'aller (30-22), il a été honoré par le Barça, où il a passé deux saisons (2013-2015): acclamé par le public du Palau Blaugrana, il s'est vu remettre un livre sur l'histoire du club et un trophée représentant son écusson des mains de Dika Mem, actuel capitaine catalan et son équipier chez les Bleus.

Eliminé jeudi avec le Paris SG en quarts de finale par le FC Barcelone, la légende du hand Nikola Karabatic a tiré un trait, en Catalogne où il a évolué deux saisons, sur une immense carrière européenne riche de 21 campagnes de Ligue des champions et de trois titres.

Visiblement ému par l'hommage rendu, il a remercié le public, qui l'a de nouveau chaleureusement applaudi lors de la présentation des équipes.

C'est justement avec le Barça que Karabatic a remporté sa dernière C1, en 2015, juste avant de rejoindre le PSG à qui il ne sera pas parvenu à apporter, en neuf saisons, sa première couronne continentale.

"Quand j’ai signé (en 2015, NDLR), c'était l'objectif, et on s'en est fortement rapproché pendant plusieurs années", notamment en 2017, où le club parisien s'est incliné d'un but en finale contre le Vardar Skopje (24-23).