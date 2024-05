Hanne De Vet sur la deuxième marche du podium à Aix-en-Provence

Sous les encouragements du Néo-Zélandais Hayden Wilde, vice-champion du monde en titre et médaillé de bronze des JO de Tokyo, la triathlète belge s'est ainsi qualifiée pour la finale mondiale du circuit, le 15 décembre à Taupo, sur les terres de son fiancé.

L'Anversoise de 25 ans, qui a débuté cet hiver sur les moyennes distances, a bouclé l'épreuve de 1,9 km de natation, 90 km à vélo et 21 km à pied en 4h24:15. Elle n'a été devancée que par la Française Marion Legrand (4h21:32), qui l'a dépassée au 12e kilomètre du semi-marathon. La 3e place est revenue à la Française Julie Iemmolo (4h24:52).

Chez les messieurs, Louis Naeyaert est lui monté sur la 3e marche du podium, terminant en 3h50:38, derrière le vainqueur et ex-cycliste professionnel allemand Ruben Zepuntke (3h47:23) et le Français Simon Vilain (3h48:38). Noah Servais, victime d'un problème à vélo alors qu'il partageait la 3e place avec Naeyaert, a néanmoins tenu à finir la course, en 23e position (6h26:18).