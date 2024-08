Hannes Van Duysen, 1er grimpeur belge aux JO, veut "donner une bonne image" de son sport

Premier grimpeur olympique belge, Hannes Van Duysen avoue ressentir une certaine pression. "Je veux donner une bonne image de ce sport et le faire connaître en Belgique. En ce sens, je me sens responsable. Pas pour atteindre la finale, mais pour montrer que c'est un sport intéressant et spectaculaire", dit-il.

Avant son entrée en compétition, Hannes Van Duysen a déjà pu profiter des Jeux. "J'ai déjà rencontré Remco Evenepoel et Wout van Aert et je me suis assis avec Nina Derwael au petit-déjeuner ce matin", avance-t-il. "Je me suis dit que c'était déjà spécial. Ensuite, on se rend compte qu'on est vraiment aux Jeux. C'est une expérience que j'emporterai avec moi pour le reste de ma vie".