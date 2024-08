Hannes Van Duysen déçu de l'occasion manquée en demi-finale du bloc

"Ça ne s'est pas passé de façon fantastique", a déclaré le grimpeur de 19 ans après son passage au site d'escalade du Bourget, près de Paris. "J'aurais pu marquer quelques points de plus ici et là."

La deuxième partie du combiné, celle de la difficulté (lead), est prévue mercredi. Tous les scores sont ensuite additionnés et les huit meilleurs s'affronteront pour les médailles vendredi.

Comme ses dix-neuf concurrents, Van Duysen a gravi quatre blocs. Il disposait de cinq minutes pour chaque ascension, avec la possibilité d'engranger un maximum de 25 points à chaque bloc. Le Belge n'a cependant atteint aucun sommet, même s'il n'était pas loin pour le premier.

"J'aurais pu réussir le quatrième bloc, ça m'aurait rapporté 15 points de plus. Ça fait une sérieuse différence", explique-t-il.

En avril, Van Duysen avait terminé troisième de la finale de bloc lors de la Coupe du monde à Keqiao, en Chine. Il s'agit de son épreuve préférée et il est donc déçu de son score. "En tant que spécialiste du bloc, c'est trop peu pour faire une différence dans le combiné", analyse-t-il. "J'essaierai bien sûr de marquer le plus de points possible mercredi. Le top huit est encore atteignable, si tout se passe bien."