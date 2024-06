Hermien Peters également en finale A du K1 sur 500m à Szeged

Outre ces trois olympiens, Pieter Van Baelen et Robbe Heylen ont décroché vendredi, en 56.650, la médaille d'or du K2 masculin sur 200m en para canoë. Leurs compatriotes Lander Declerck et Gunther Van de Velde se sont classés 6e de la même finale directe. Chez les féminines, Nona et Marthe Gielis ont pris la 2e place du K2 féminin sur 200m, à un peu plus d'une seconde des lauréates allemandes. En courses individuelles, Van Baelen et Declerck ont pris respectivement les 3e et 4e places du K1 sur 200m, chez les messieurs, et Gielis a fini 3e du K1 (200m), chez les dames.