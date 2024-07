Hubert Van Innis, le plus titré des Belges aux JO d'été avec 8 médailles, dont 6 en or

Le plus médaillé de tous est Hubert Van Innis avec 8 médailles, 6 en or et 2 en argent, au tir à l'arc lors des Jeux de 1900 et 1920, marquant ainsi l'histoire de l'archerie.

Ils sont quatre à être montés à quatre reprises sur le podium, tous entre 1900 et 1924, avec Paul Anspach (escrime) et Louis Van der Perck (tir à l'arc) qui auront récolté notamment deux médailles d'or ce que n'auront pu faire ni Gérard Blitz ni Joseph Pletinckx avec l'équipe de water-polo.