James Meyer de Beco et Kristof Ulenaers passent le cut à l'Open de Pologne

De Beco, 23 ans, a réussi six birdies sur ses treize premiers trous et a commis deux erreurs sur ses trois derniers. Ulenaers, 25 ans, a réussi six birdies et a également inscrit trois bogeys sur sa carte.

Jean de Wouters a raté de peu le cut. Après un premier tour en 70 coups, il a bouclé le deuxième jour en 68 coups. Avec son total de 138 coups, deux sous le par, il compte un coup de trop pour participer à la phase finale.