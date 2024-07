James Meyer de Beco termine 8e du Fairway Labs Open

De Beco, qui a inscrit six birdies contre trois bogeys sur sa carte, a totalisé 203 coups, dix sous le par, soit sept coups de plus que le Slovaque Tadeas Tetak. Le vainqueur a devancé de cinq coups le Danois Jacob Jorgensen, le Français Jean Bekirian et les Allemands Linus Lang et Robin Smiciklas.

En gagnant trois places supplémentaires grâce à un ultime tour de 69 coups, Jean de Wouters a terminé à la 21e place. Auteur d'un dernier tour en 72 coups, Yente Van Doren s'est classé 31e et Kristof Ulenaers, 73 coups, 34e.