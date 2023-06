Jeux européens: les nageuses artistiques françaises couronnées, en attendant le VTT

"On est très fières d'avoir gagné. On a pris énormément de plaisir à nager aujourd'hui et c'est une super récompense pour l'équipe car cela a été énormément de travail", a réagi la nageuse Ambre Esnault, 21 ans, au micro des organisateurs.

Après trois jours de compétition, les nageuses artistiques ont apporté samedi à la France sa première médaille d'or aux Jeux européens en Pologne, lors de l'épreuve acrobatique par équipes, avant l'entrée en lice attendue des vététistes Ferrand-Prévot et Lecomte dimanche.

Les soeurs jumelles Charlotte et Laura Tremble, Manon Disbeaux et sept autres françaises ont obtenu la note de 214 points, devançant l'Ukraine (209) et l'Italie (202) sur le podium, après avoir décroché le bronze la veille lors de l'épreuve technique par équipes.

En novembre, la Fédération internationale de natation a annoncé l'intégration de la routine acrobatique dans le programme des épreuves par équipes de natation artistique pour les prochains Jeux olympiques à Paris.

La médaille des Françaises en natation artistique est le premier or obtenu lors de la troisième édition de ces Jeux, créés par les Comités olympiques européens (COE) et réunissant tous les quatre ans depuis 2015 des milliers d'athlètes de plus de 45 nations.