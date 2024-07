JO-2024: baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine le 17 juillet, selon une organisation partenaire

La date initiale était le 23 juin, mais le mauvais temps de juin, synonyme de pollution bactériologique et de fort débit du fleuve, ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale, l'ont amenée à reporter ce moment symbolique à l'après-législatives.

L'état sanitaire de la Seine s'est amélioré fin juin pour devenir conforme aux standards de baignade certains jours, quatre semaines avant les épreuves olympiques prévues dans le fleuve.

L'heure de vérité approche pour les organisateurs des Jeux: après la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, la Seine doit accueillir les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), natation-marathon (8 et 9 août) et paratriathlon (1er et 2 septembre).