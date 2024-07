JO 2024: la Seine a été propre à la baignade plusieurs jours de suite fin juin

Ces premiers bons résultats, liés notamment à un temps ensoleillé aux premiers jours de l'été, ont été obtenus malgré un débit du fleuve "quatre à six fois" supérieur "au débit habituel d'été", soulignent la mairie et la préfecture de région dans leur bulletin hebdomadaire.

En raison de fortes pluies continues au printemps et depuis début juin, le débit de la Seine s'est inscrit quasiment tout le mois au-dessus de 300m3/s, soit près de deux à trois fois la normale estivale établie habituellement entre 100 et 150 m3/s. Il est parfois monté au dessus de 600.

Concrètement pour la cérémonie, le débit "peut poser des problèmes de vitesse de bateau et de manoeuvrabilité", a expliqué Thierry Reboul.

"Ce qu'il faut éviter c'est au-dessus de 500 m/s (car) les bateaux ne vont non plus à 9 km/h mais à 12 km heure", précise-t-il et comme le show artistique, qui se tiendra essentiellement sur les quais, ponts et toits, est synchronisé avec la parade fluviale, on aurait "tout le timing bouleversé".