JO-2024: les épreuves ont commencé avec deux matches de foot masculin

Au Parc des Princes à Paris, l'Espagne affronte l'Ouzbékistan dans le groupe C, tandis que l'Argentine défie le Maroc à Saint-Etienne dans le groupe B.

Six autres matches sont prévus dans l'après-midi et la soirée, dont l'entrée en lice de la France contre les Etats-Unis à 21h00, et un Mali-Israël sous haute surveillance policière, sur fond d'appels à la "mobilisation" contre la présence de la délégation israélienne en France à cause de la guerre à Gaza.

Le tournoi de rugby à VII commence également dès ce mercredi au stade de France, avec le coup d'envoi à 15h30 de la première rencontre entre l'Australie et les Samoa.