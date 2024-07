JO-2024: les grands noms du sport français attendus à Paris

L'incertitude plane autour de Kevin Mayer. Le décathlonien de 32 ans, double vice-champion olympique, s'est blessé le 7 juillet et souffre d'une "lésion importante au niveau de l'ischio-jambier gauche". Tout en sachant qu'il n'a "pratiquement aucune chance", Mayer reçoit des soins chaque jour et veut continuer à y croire.

- Handball -

JULIEN DE ROSA

Meilleur joueur de l'histoire du handball, Nikola Karabatic, figure bien dans la liste des 14 pour les Jeux à 40 ans après une saison mitigée. Peu utilisé au PSG, le triple champion olympique voudra apporter davantage que son expérience, lui qui prendra sa retraite à l'issue des Jeux.

- Judo -

Déjà triple champion olympique (deux fois en +100kg et une par équipes), Teddy Riner veut "devenir le recordman incontesté" du judo. Invaincu depuis sa défaite en quart des Jeux de Tokyo, il se dit à 35 ans "meilleur qu'avant" et se voit même continuer jusqu'aux JO-2028 de Los Angeles.

Plus en réussite à Tokyo où elle a glané deux médailles d'or (-63kg et par équipes), Clarisse Agbegnenou est revenue de congé maternité en 2023 de la plus belle des manières avec un sixième sacre de championne du monde. A 31 ans, elle reste cependant sur des championnats d'Europe décevants fin 2023 (7e) et une défaite en quart aux Mondiaux en mai 2024.

- Natation -

OLIVIER CHASSIGNOLE

Pressenti pour être la star française des Jeux de Paris, Léon Marchand peut viser jusqu'à quatre médailles en individuel: sur 200 m brasse, 200 m papillon, 200 4 nages et surtout sur 400 m 4 nages, dont il détient le record du monde chipé à Michael Phelps. A 22 ans, le quintuple champion du monde pourrait devenir le sportif tricolore le plus médaillé sur une même édition des Jeux d'été.

Paré d'argent à Tokyo, deux ans après son retour dans les bassins, Florent Manaudou va participer à ses quatrièmes Jeux olympiques. Porte-drapeau au côté de Mélina Robert-Michon, le nageur de 33 ans briguera à Paris une quatrième médaille individuelle sur sa course de prédilection, le 50 m nage libre, où il avait décroché l'or à Londres en 2012.

- Rugby à VII -

Auteur d'une saison remarquable avec le Stade toulousain, Antoine Dupont peut rêver, après la Champions Cup et le Top 14, d'un incroyable triplé. Déjà indispensable dans une équipe où il a su se faire sa place et se familiariser avec les spécificités du VII, le demi de mêlée peut croire au titre olympique à Paris, après avoir décroché l'or sur le circuit mondial en juin.