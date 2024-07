JO-2024/Basket: Antetokounmpo-Doncic, malheur au vaincu

Dans le Groupe B, la Grèce s’est facilement adjugée la première place en balayant la République dominicaine (109-82) puis l’Egypte (93-71) devant son public et sous les yeux des légendes Panayotis Giannakis et Nikos Galis.

Champion de NBA et MVP des finales avec les Milwaukee Bucks en 2021, MVP de la saison régulière (2019, 2020), élu dans l’équipe type de NBA de manière ininterrompue depuis 2019 : la carrière américaine de Giannis est largement couronnée de succès.

- une motivation supplémentaire -

Mais sous le maillot bleu et blanc, les résultats sont mitigés et la star de la sélection n’a jamais réussi à emmener la Grèce vers les sommets internationaux. À 29 ans, c’est le moment d’y remédier et Giannis a fait de la qualification pour les Jeux Olympiques sa priorité.

"Tous les joueurs ont réussi des choses en club, mais pas avec la sélection. On dit que la victoire avec la Sélection est fantastique, cette sensation me donne envie de la vivre un jour. Je ne l’ai jamais vécue et ça me donne une motivation supplémentaire", déclarait-il avant l’ouverture du TQO.