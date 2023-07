JO-2024/Voile: test réussi à Marseille pour l'organisation et l'équipe de France

Présenté comme une répétition générale et grandeur nature des épreuves de voile des JO-2024, le test-event de Marseille s'est terminé dimanche sans fausse note majeure du côté de l'organisation et avec un superbe résultat sportif pour l'équipe de France.

Cinq médailles dont quatre en or sur dix disciplines: le bilan de la semaine marseillaise de l'équipe de France est excellent et très encourageant à un an des JO, lors desquels le format de compétition sera identique.

Les Français ont été intouchables en kite-foil, spectaculaire discipline qui fera ses débuts olympiques dans un an, avec les titres de Lauriane Nolot et Axel Mazella. Ils ont aussi remporté l'or en IQFoil (planche à voile) avec Nicolas Goyard et en 470 avec le duo Camille Lecointre-Jérémie Mion. Et en 49er, Erwan Fischer et Clément Péquin ont pris l'argent.

"Le bilan est exceptionnel. Dans l'histoire des JO et des test-events, il est très rare qu'un pays prenne cinq médailles sur dix disciplines, surtout avec quatre médailles d'or", a réagi Philippe Mourniac, le directeur de l'équipe de France.