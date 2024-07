Jochem Vermeulen reste modeste après sa médaille à l'Euro: "Cela change peu de choses"

Jochem Vermeulen et Ruben Verheyden disputeront vendredi les séries du 1.500 mètres aux Jeux Olympiques de Paris. Vermeulen avait créé la surprise en décrochant la médaille d'argent à l'Euro d'athlétisme de Rome en juin, mais ne veut pas se mettre de pression supplémentaire: "Cela change peu de choses pour moi".

"J'ai eu de la chance là-bas, et ici, on repart de zéro", a déclaré l'Anversois en conférence de presse mercredi. "Ce n'est pas parce que j'ai eu une médaille européenne que j'ai soudain plus de chances pour la finale olympique. Je ne vise d'ailleurs pas la finale en soi. C'est déjà une bonne nouvelle que je sois au départ en bonne santé". Récemment, Vermeulen a battu le record de Belgique du mile à Londres. "J'ai retrouvé de la fraîcheur depuis, donc je pense que je devrais être encore meilleur".

Quatrième aux championnats d'Europe, Verheyden aura d'autres ambition à Paris. "Si je fais de bonnes courses en série et en demi-finales, il est réaliste de viser la finale" a-t-il anticipé. "Je m'attends à ce que le niveau des demi-finales soit peu près équivalent à celui de la finale des championnats d'Europe, donc c'est possible. Il y a quelques athlètes bien meilleurs, mais ils ne sont pas si nombreux. Presque tout le monde est à battre".