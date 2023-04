Jon Rahm remporte son premier Masters d'Augusta et redevient N.1 mondial

L'Espagnol de 28 ans a rendu dimanche une carte de 69 (3 coups sous le par), avec quatre birdies et un bogey, et termine le tournoi à 12 sous le par avec quatre coups d'avance sur ses deux poursuivants, les Américains Brooks Koepka et Phil Mickelson (-8), tous deux représentants du circuit dissident LIV.

Koepka, qui a fait la course en tête sur l'ensemble du tournoi, s'est effondré au 4e tour, avec six bogeys, tandis que Mickelson a réussi un come-back impressionnant, avec pas moins de huit birdies sur le dernier tour.

Rahm, qui a déjà remporté trois autres titres PGA en 2023, devient le quatrième Espagnol à arborer le fameux blazer vert, après Seve Ballesteros, Jose Maria Olazabal et Sergio Garcia.

Quant au Belge Thomas Pieters, à la 40e place après un troisième tour, il avait encore besoin de 77 coups pour le dernier tour. L'Anversois de 31 ans, classé 4e en 2017, n'a réussi à placer qu'un birdie et a dû encaisser quatre bogeys et un double bogey. Avec un score final de 296 coups, huit sous le par, le golfeur belge s'est classé 48e et compte 20 coups de plus que le gagnant.