Jon Rahm, vainqueur du Masters, rejoint le circuit LIV

L'Espagnol Jon Rahm, ancien N.1 mondial et vainqueur du dernier Masters, l'un des tournois majeurs de la saison, a rejoint le LIV Golf, le circuit financé par le fonds d'investissement public saoudien (PIF).

"Je suis fier de rejoindre le LIV Golf et de faire partie de quelque chose de nouveau qui apporte de la croissance au sport", a déclaré Rahm dans un communiqué publié jeudi par le LIV Golf. "Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'une grande opportunité pour moi et ma famille et je suis très enthousiaste pour l'avenir."

Les médias américains évoquent un accord de plusieurs centaines de millions de dollars. Rahm, 29 ans, faisait partie des plus virulents critiques du circuit LIV. "Ca me fait bien rire quand j'entends des rumeurs qui m'envoient au LIV. Je n'ai jamais aimé ce format", avait-il dit plus tôt cette année.