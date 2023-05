Jorre Verstraeten, cinquième : "Ne pas ramener de médaille pique sacrément"

Il s'agit néanmoins du meilleur résultat de Jorre Verstraeten dans un championnat du monde, où il restait sur deux accessions en huitième de finale, à Budapest et à Tashkent, ces deux dernières années.

"Ce fut une journée éprouvante, avec des combats âpres. Je le sens d'ailleurs au niveau de mes membres", a commenté Jorre Verstraeten. "Passer si près du podium fait mal. J'avais vraiment les moyens de décrocher cette médaille. Je me sentais bien. J'étais très serein et très concentré. Je suis convaincu que j'aurais pu gagner ces deux derniers combats. J'avais le match en main contre Baratov. Malheureusement, je commets une erreur. Je lui offre trop la manche de mon kimono. Contre Sardalashvili, je devrai revoir le combat pour comprendre les pénalités (les trois shidos, ndlr), car je pense que la tactique était bonne".

"C'est vrai qu'il s'agit de mon meilleur résultat à ce niveau et que j'ai montré de belles choses, mais c'est tout de même la déception qui prédomine pour l'instant", a ajouté le Belge. "La cinquième place, c'est une place très ingrate. Peut-être que d'ici quelques jours, j'afficherai un état d'esprit plus positif. Je suis content d'être parvenu à faire ressortir mon judo et d'avoir pu montrer que je continue d'évoluer. C'est encourageant, surtout en vue des JO de Paris l'an prochain. J'en tirerai certainement les enseignements pour gommer les petites erreurs. Mais ne pas ramener de médaille pique sacrément".