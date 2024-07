Julie Vanloo, affectée par la défaite, veut prendre exemple sur Nina Derwael pour rebondir

"Nous étions méconnaissables en première mi-temps", a lancé tout de go la meneuse, le visage fermé. "La seconde était un peu mieux mais rien n'a jamais vraiment été pour nous dans ce match. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, une balle sur un pied, une balle qui ressort. C'est un peu un cercle vicieux", a-t-elle ajouté, ne trouvant pas vraiment d'explications à cette prestation.

Visiblement affectée, Julie Vanloo va devoir digérer la défaite et veut prendre exemple sur la gymnaste Nina Derwael, tombée dimanche lors de son exercice à la poutre avant de se qualifier pour la finale aux barres asymétriques. "Elle a connu des difficultés mais a magnifiquement bien réagi ensuite. C'est la beauté des Jeux et nous devons nous en inspirer", a ponctué celle qui a terminé la rencontre avec 18 points, 6 passes et 1 rebond.