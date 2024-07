Julien Carraggi éliminé en badminton: "C'était beaucoup d'émotion"

"C'était beaucoup trop d'émotions que pour pouvoir rester concentré sur le match. Un public énorme, je n'en ai pas l'habitude, toute la famille qui est ici, tous les supporters belges aussi avec des drapeaux. J'ai essayé de prendre point par point, mais c'était vraiment difficile de rester dans le match. J'ai juste pensé ensuite à continuer à me battre, mais plus, je ne pouvais pas faire dans un évènement de tel ampleur", a commenté Julien Carraggi, 52e mondial.

"Force est de reconnaître qu'avec le 3e et le 18e mondial, la différence avec moi est encore énorme. Sur un jour, beaucoup de choses peuvent se passer, mais ici ce n'est pas notre premier jour, tout le monde a déjà un match dans les jambes. C'est une expérience incroyable, difficile, que j'aurais pu aborder autrement. J'ai pris un set dans mon premier match, il en fallait deux pour passer. Je vais continuer à travailler. C'est difficile de décrire les Jeux, tous les jours il y a quelque chose à apprendre. Voir toute l'équipe belge, ici dans le même espace, avec le même but, c'est indescriptible. Je pense que dans quelques jours et quelques semaines, je serai vraiment très fier."