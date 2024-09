Kim Gevaert se réjouit à l'idée de vivre une "édition exceptionnelle" sur deux jours

"C'est un immense honneur d'accueillir la finale de la Ligue de Diamant", a-t-elle expliqué. "Le nombre de disciplines est passé de 16 à 32, et nous avons également un programme paralympique très étoffé. Les plus grands athlètes et invités seront présents à Bruxelles, de quoi donner lieu à une édition exceptionnelle. Pour nous, en tant qu'organisateur, c'est un vrai défi. On a vraiment voulu se donner à fond afin d'organiser un Mémorial à part entière sur deux jours."

"Sydney McLaughlin-Levrone, Sha'Carri Richardson et Ryan Crouser sont des grands noms, mais je me concentre surtout sur l'ensemble des athlètes. Il y a certaines disciplines que nous n'avons pas pu organiser depuis des années (comme le lancer du javelot, ndlr), donc cela rend l'événement encore plus spécial. Je suis également curieuse de voir si Mondo Duplantis et Yaroslava Mahuchikh pourront battre leurs records du monde."