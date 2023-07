Kristof Ulenaers et Jean de Wouters terminent à la 5e place en Allemagne, Lars Buijs 8e

Kristof Ulenaers et Jean de Wouters ont terminé à la 5e place de l'épreuve du Pro Golf Tour The Cuber Open, dotée de 30.000 dollars, mercredi à Donaueschingen en Allemagne. Lars Buijs est lui 8e.

Kristof Ulenaers a rentré une 3e et dernière carte de 67 pour porter son total à 202, à onze sous le par pour gagner six places et finir 5e. Jean de Wouters a lui bouclé son dernier parcours en 68 coups. Le duo termine à quatre coups de l'Allemand Christian Bräunig.

Lars Buijs a réalisé lui un bond de 13 places au classement grâce à un dernier tour réussi en 66 coups grâce à un eagle, quatre birdies et un seul bogey. Il termine 8e avec un total de 203 coups.