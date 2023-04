La 18e édition du marathon de Bruxelles aura lieu le 1er octobre

""La Grand-Place est le lieu emblématique de Bruxelles par excellence et célèbre dans le monde entier. Elle se devait d'être au rendez-vous de la grande fête internationale de course à pied qu'est devenu le Brussels Airport Marathon & Half Marathon au fil des ans", a déclaré Thomas Huyberechts de l'organisateur Golazo Sports.

Si le parcours complet sera annoncé "prochainement", l'arrivée se fera elle toujours au stade Roi Baudouin après un passage par l'Atomium avant de rejoindre le stade via l'avenue de Marathon. En plus du marathon, un semi-marathon sera également organisé ainsi qu'un 10 km et une course pour enfants d'un kilomètre.

En 2022, le Kényan Dominic Mibei s'était imposé chez les messieurs et Tahnee Daman et Veerle Dhaese avaient dû se partager la victoire chez les dames.

Les inscriptions seront ouvertes dès le jeudi 13 avril à 11h00.