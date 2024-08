La Belgique, 4e des qualifications, disputera la finale du saut d'obstacles par équipes

L'équipe belge a totalisé 8 points de pénalité et n'a été devancée que par l'Allemagne, sans faute, les États-Unis (6 points) et la Grande-Bretagne, qui a aussi pris 8 points de pénalité mais s'est montrée plus rapide que la Belgique (227.79 secondes contre 231.52). Les Pays-Bas ont pris la 5e place de ce premier tour de compétition, eux aussi avec 8 points, mais en 233.31 secondes.

Gilles Thomas, sur Ermitage Kanon, premier Belge en lice, a parfaitement abordé ses débuts olympiques en bouclant les quatorze obstacles sans faute dans le temps imparti en 77.80 secondes.