La Belgique battue en finale par la Lettonie

La rencontre est restée équilibrée de bout en bout. Les Lettons menaient à la fin du premier quart-temps (16-13) et à la pause 35-31. Les jeunes Belgian Lions sont revenus à égalité 56-56 à la fin du troisième quart. La Lettonie a pris le large en fin de match (71-64) après deux trois points consécutifs, de Juris Vitols et Roberts Blums. Ce dernier a porté son équipe avec 23 points. Les Belges n'ont plus pu revenir au score. Evert Van Eyck a été le meilleur marqueur des Belges avec 17 points.

Les deux équipes s'étaient rencontrées lors de la première journée de la phase de groupes, avec déjà une victoire lettonne, 85-71.