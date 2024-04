La Belgique surclasse la Bulgarie dans son 2e match à Sofia

Xavier Blanchy (1:09), Vadim Gyesbreghs (11:54) et Yoren de Smet (19:01) ont marqué dans le premier tiers temps. Sam Verelst (21:51 et 24:05), Gyesberghs (33:02), Bryan Henry (34:09) et Lucas Boni (38:44) ont porté le score à 8-1 à la fin de la 2e période, Hodulov ayant sauvé l'honneur bulgare (35:21). Verelst (48:32) et Gyesberghs (54:19) ont inscrit leur 3e but personnel avant le dernier but signé Dries Blockx (58:55).

Au classement, après deux journées, la Belgique occupe la première place avec la Nouvelle-Zélande. Il comptent six points et deux victoires. Suivent dans l'ordre, la Géorgie (3), la Turquie (2), Taïwan (1) et la Bulgarie (0).