La flamme olympique allumée le 16 avril sur le site antique d'Olympie, direction Paris

La flamme olympique sera allumée le 16 avril sur le site antique d'Olympie, en Grèce, et prendra la direction de Paris pour les Jeux Olympiques et la cérémonie d'ouverture prévue le 26 juillet dans la capitale française.

Le Grec Stefanos Ntouskos, 26 ans, champion olympique d'aviron à Tokyo en 2021, sera le premier relayeur de la flamme olympique depuis le site d'Olympie dans le Péloponnèse.

Environ 600 relayeurs porteront la flamme olympique en Grèce, parcourant plus de 5.000 kilomètres à travers le pays, des Météores à Kastellorizo, de Delphes à Santorin, avant de rejoindre le stade panathénaïque d'Athènes. Les derniers relayeurs grecs seront les joueurs de l'équipe nationale de water-polo, vice-champions olympiques à Tokyo.

Pendant le relais, 10.000 personnes porteront la flamme olympique dans plus de 400 villes et 65 territoires, y compris dans six départements et collectivités d'outre-mer, avant la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, prévue à 19h30 sur les bords de la Seine.