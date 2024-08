La nageuse slovaque Tamara Potocka, évacuée sous assistance respiratoire, "va bien"

"L'état de Tamara Potocka (...) s'est amélioré significativement après avoir reçu des soins. La nageuse va bien désormais", a expliqué dans une déclaration écrite à l'AFP un représentant de la délégation slovaque. "Elle n'est plus sous surveillance médicale depuis 15h00 et récupère dans sa chambre au village olympique", a précisé la délégation. Il s'agissait de la dernière course aux JO sur laquelle s'alignait l'athlète.

La nageuse de 21 ans était tombée à sa sortie du bassin après sa série, avant d'être prise en charge par les secours et évacuée sous assistance respiratoire, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.