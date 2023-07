La NBA lance la NBA Cup, son premier tournoi organisé durant la saison régulière

Six groupes de cinq équipes, trois de la Conférence Est et trois de la Conférence Ouest, ont été tirés au sort sur la base des résultats de la saison dernière. Chaque équipe jouera deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur dans le cadre du tournoi, en affrontant une fois chaque rival du groupe.

Ces matches se dérouleront les mardis et vendredis du mois de novembre à partir du 3 novembre, à l'exception du jour des élections américaines.

Les premiers de chaque groupe et les deux meilleures équipes suivantes se qualifieront pour les quarts de finale à élimination directe, qui se dérouleront les 4 et 5 décembre. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales qui se dérouleront à Las Vegas le 7 décembre et pour la finale qui aura lieu le 9 décembre.